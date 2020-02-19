В пензенском УФССП обсудили планы на 2020 год

19 февраля 2020, 19:29Общество
В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов прошла коллегия по итогам работы за 2019 год и планам на 2020-й. В своем докладе руководитель ведомства Николай Илькин отметил наиболее важные направления работы своих подчиненных.
«Годовой прогнозный показатель по фискальным платежам по итогам 2019 года составил 113% при необходимых 100%. Сумма перечисленных в бюджеты денежных средств составила почти полтора миллиарда рублей. Среди выполнивших данный показатель необходимо отметить отделение Ленинского района - более 230 миллионов рублей, в Октябрьском - более 220, в Железнодорожном - более 170», - рассказал Николай Илькин.
При этом в докладе было отмечено, что исполнены не все требования судебных актов, поэтому глава регионального ведомства поручил начальникам отделов усилить работу в этом направлении.
Добавим, что количество судебных актов в 2019 году, в сравнении с 2018-м, выросло на 19 тысяч единиц. Больше на 4000 стало и постановлений ГИБДД о взыскании административных штрафов.
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