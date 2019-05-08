В пензенском УФСИН накануне Дня Победы прошел митинг

День Победы - один из самых главных праздников в стране. Череду торжеств, приуроченных к этой дате, поддержали в управлении федеральной службы исполнения наказаний Пензенской области. Там прошел ежегодный митинг.

Торжественный митинг, посвященный 74 годовщине Победы, в региональном УФСИН начали с выноса знамени. В ведомстве не отступают от традиций и свято чтят память о погибших на полях сражений, умерших от ран в госпиталях и ветеранах, не доживших до сегодняшнего дня. Великая Отечественная война затронула почти каждую семью в России. Более 300 тысяч пензенцев тогда ушли на фронт, и больше половины не вернулось домой.

«Многие сотрудники на полях сражения, с оружием в руках своим трудом за линией фронта ковали общую победу. Благодаря их храбрости, стойкости и самоотверженности мы живем под мирным небом в свободной стране», - сказал начальник УФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев.

Дед Натальи Артюшкиной был призван на фронт в самом начале войны. В сражениях он не раз проявил храбрость и мужество и в одиночку отразил атаку фашистов.

«Бесконечно благодарны деду за подвиг, за самоотверженность и бесстрашие. Эти качества позволили отстоять нашу Родину, мир на земле. Уверена: пока в нас живет сострадание, стремление помочь, умение помнить, мы имеем право называться людьми», отметила она.

В 2019 году по инициативе руководителя ведомства на территории управления был открыт обелиск в честь всех, кто отдал свою жизнь за Великую Победу. Почетную церемонию доверили провести ветеранам учреждения.

В этот же день в рамках торжества на верность Родине присягнули 12 молодых сотрудников ведомства. По завершении митинга собравшиеся почтили минутой молчания память павших и возложили цветы к монументу.