В пензенском УФСИН прошел день открытых дверей

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний Пензенской области рассказали школьникам о профессиональной специфике этой социально важной службы. Ребятам поведали о видах оружия, которые используются в отряде спецназа, показали работу службы кинологов и помогли с выбором профильного образовательного учреждения.

Будни большинства сотрудников ФСИН проходят в колониях, о деталях своей работы они рассказывают достаточно редко, но для детей делают исключение. Два раза в году в управлении - день открытых дверей. Будущим абитуриентам рассказывают об этой социально важной профессии. Им показывают оружие подразделения спецназа и показывают работу службы кинологов.

На этот раз на экскурсии пришли порядка 80 школьников. Ежегодно система ФСИН по Пензенской области принимает в свои ряды около десяти человек. Среди таких требований как хорошая физическая форма и владение боевыми приемами - психологическая закалка.

«Профессия требует максимально морально устойчивых сотрудников, которые имеют крепкую психику. Этим вызвана сложность подбора кандидатов, потому что человек может быть не готов к выполнению тех или иных должностных обязанностей», - сказал заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказании России по Пензенской области Максим Михайлюк.

Ребятам также рассказали, где можно получить образование по этому достаточно редкому профилю. Школьники посмотрели презентационные ролики образовательных учреждений из Воронежа, Рязани и Ижевска.

Среди приглашенных были духовные лица, которые рассказали о том, что работа колоний направлена, прежде всего, на исправление человека. А действующие сотрудники УФСИН рассказали школьникам о том, что их профессия это не только обязанности, но также и социальные гарантии от государства.