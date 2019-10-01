В пензенском УФСИН обсудили трудоустройство инвалидов после отбывания наказания

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01 октября 2019, 16:07Общество
В УФСИН России по Пензенской области состоялась рабочая встреча, на которой представители ответственных организаций обсудили возможности содействия трудоустройству лиц с ограниченными возможностями после освобождения из колоний.
В обсуждении вопроса принял участие главный инженер УФСИН Артур Григорьев, генеральный директор Пензенского электромеханического завода, член Всероссийского общества инвалидов Роман Амстиславский, представители министерства труда и социальной защиты населения Пензенской области.
«В исправительных учреждениях осужденные с ограниченными возможностями могут получить различные специальности, поэтому, освободившись, они имеют возможность трудоустроиться по профессии», – цитирует пресс-служба ведомства главного инженера УФСИН Артура Григорьева.
Проект будет реализован в рамках государственной программы «Доступная среда» для маломобильных групп населения.
В настоящее время в исправительных колониях Пензенской области отбывают наказание более 180 инвалидов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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