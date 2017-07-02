02 июля 2017, 13:40Общество В Пензенском УФАС рассмотрели дело о картельном сговоре В Пензенском УФАС России рассмотрели дело по признакам картельного сговора при проведении 15 электронных аукционов на размещение государственного заказа по ремонту дорог.

Как сообщает пресс-служба пензенского Управления Федеральной антимонопольной службы, в ходе рассмотрения дела удалось установить, что представители трех юридических лиц попарно участвовали в аукционах, тем самым устраняя между собой конкуренцию. Их действия привели к поддержанию цен на торгах.

Всего установили 15 аукционов, в которых ответчики реализовали картельное соглашение на общую сумму 1 миллиард 379 миллионов 971 тысяча 286 рублей.

Комиссия пензенского управления Федеральной антимонопольной службы России признала в действиях ответчиков нарушения. Им выдали предписания о недопущении нарушения антимонопольного законодательства.

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