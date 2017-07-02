В Пензенском УФАС рассмотрели дело о картельном сговоре

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 июля 2017, 13:40Общество
В Пензенском УФАС России рассмотрели дело по признакам картельного сговора при проведении 15 электронных аукционов на размещение государственного заказа по ремонту дорог.
Как сообщает пресс-служба пензенского Управления Федеральной антимонопольной службы, в ходе рассмотрения дела удалось установить, что представители трех юридических лиц попарно участвовали в аукционах, тем самым устраняя между собой конкуренцию. Их действия привели к поддержанию цен на торгах.
Всего установили 15 аукционов, в которых ответчики реализовали картельное соглашение на общую сумму 1 миллиард 379 миллионов 971 тысяча 286 рублей.
Комиссия пензенского управления Федеральной антимонопольной службы России признала в действиях ответчиков нарушения. Им выдали предписания о недопущении нарушения антимонопольного законодательства.
02 июля 2017, 15:40Мужской парикмахер рассказал, как ухаживать за бородой
02 июля 2017, 15:15В Пензе специалисты закончили диагностику старовозрастных деревьев
02 июля 2017, 14:45Пензенская область – в числе лидеров среди регионов по баллам на ЕГЭ
02 июля 2017, 14:15Пензенские участники IT-лаборатории разработают новые интернет-сервисы
02 июля 2017, 13:50Зареченцу грозит до трех лет тюрьмы за сбыт наркотиков
02 июля 2017, 13:40В Пензенском УФАС рассмотрели дело о картельном сговоре
02 июля 2017, 13:30В Пензе завершают ремонт дороги на ул. Ставского
02 июля 2017, 12:50Исторический центр Пензы кардинально преобразится