В пензенском УФАС появилась женская команда по регби

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14 декабря 2018, 19:49Спорт
В управлении Федеральной антимонопольной службы Пензенской области появилась своя команда по регби. Отбор в сборную ведомства был не особо строгий, принимали всех желающих, правда, только женщин. Первая тренировка у непрофессиональных спортсменок состоялась в спортзале педагогического института.
У них пока далеко не все получается, но азарта от этого становится только больше. Сотрудницы пензенского управления Федеральной антимонопольной службы впервые на импровизированной регбийной площадке не в качестве зрителей. В ведомстве решили бросить вызов сильной половине человечества и доказать, что регби - вполне женский вид спорта.
«Руководитель ФАС Игорь Артемьев является председателем совета регби, поэтому решили, почему бы и нет? Это мужской вид спорта, но, тем не менее, посмотрим, насколько это подвластно женщинам. Это очень интересно, занимательно и полезно для здоровья », - рассказала заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области Елена Прокаева.
Прекрасным дамам помогают освоиться в незнакомом виде спорта профессионалы. Делать пас, отнимать и заносить мяч девушек учат игроки пензенского регбийного клуба «Локомотив». Для них подобное сотрудничество тоже представляет интерес. Во-первых, это дополнительная физическая работа в межсезонье, а во-вторых, возможно среди любительниц регби окажутся те, кто сможет сделать карьеру в спорте.
«Задача - создать женскую команду. Сейчас они познакомятся с регби и будут знать, что это не только мужской вид спорта, что они тоже способны в него играть, причем очень успешно. Это очень полезно для регби, поспособствует его популяризации», - отметил заместитель генерального директор регбийного клуба «Локомотив» Михаил Анисимов.
Первая тренировка прошла успешно. Конечно, спортивных рекордов поставить новичкам не удалось, зато появился стимул заниматься регулярно. В ведомстве обещали составить план дальнейших тренировок.
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