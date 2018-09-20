В пензенском УФАС обсудили развитие рыночной конкуренции

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 сентября 2018, 19:18Общество
Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы провело публичные слушания, посвященные соблюдению закона о закупках. В последние годы антимонопольщики вместо привлечения к ответственности делают ставку на предупреждении нарушений.
Руководитель пензенского УФАС Елена Демидова подробно остановилась на развитии рыночной конкуренции. Эту задачу поставил президент России. В рамках ее выполнения правительство Пензенской области подписало соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой.
«Сегодня в регионе выполнены все требования Стандарта развития конкуренции, а именно: определен уполномоченный орган в лице министра экономики области, создан коллегиальный орган, которым является Совет по развитию конкуренции и предпринимательства, распоряжением губернатора определен перечень приоритетных рынков, также утверждена и разработана дорожная карта по развитию конкуренции на территории области», - прокомментировала Елена Демидова.
Пензенские антимонопольщики ведут в регионе мониторинг состояния конкурентной среды. Для ее улучшения необходимо продолжать снижать давление на бизнес и увеличивать количество частных компаний.
20 сентября 2018, 19:59Пензенские наркополицейские задержали межрегионального курьера
20 сентября 2018, 19:57Пензенские школьники посетили духовную семинарию
20 сентября 2018, 19:54Пензенец попался в ловушку интернет-мошенников
20 сентября 2018, 19:52В Пензе обсудили проблемы заболевания репродуктивной системы
20 сентября 2018, 19:47Пензенский фестиваль «Осенняя канитель» отметили на федеральном уровне
20 сентября 2018, 19:44В Пензе готовятся к первому гастрономическому фестивалю
20 сентября 2018, 19:42В Пензе чествовали работников лесной отрасли
20 сентября 2018, 19:37В Пензе жители многоэтажки вынуждены спать и есть при зловонном запахе