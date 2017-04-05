В пензенском ТЮЗе состоялась премьера спектакля

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05 апреля 2017, 19:43Культура
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (6+) - на сцене Театра юного зрителя. В Пензе прошла сдача спектакля по произведению Александра Пушкина. На генеральный прогон артисты пригласили школьников и их родителей.
На подготовку постановки у артистов ушло почти три месяца. Спектакль постарались сделать максимально динамичным и интересным для детей. Стихотворный текст сказки Пушкина разбавили песнями и танцами.
По словам режиссера спектакля Ирины Дрожжиловой, они специально выбрали для постановки произведение из школьной программы.
«Это высококачественная признанная поэзия, великолепный материал для постановки, это то, что дети должны знать, что они должны видеть. Может быть, они посмотрят этот спектакль и начнут читать другие сказки Пушкина», - сказала она.
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