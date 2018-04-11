В пензенском ТЮЗе рассказали, почему «Тетя Вера кидается огурцами»

«Тетя Вера кидается огурцами» (12+). Постановку с таким необычным названием презентовали подросткам в пензенском театре юного зрителя. В основе непредсказуемого, смешного и одновременно страшного сюжета - история девочки, которая неожиданно обретает магический дар.

С первых минут - полный контакт с публикой. На сцене театра юного зрителя - девочка-подросток и ее тетя Вера. У них явно не клеятся отношения. Повздорив с родственницей, юная героиня начинает читать свои стихотворения, и они неожиданно для нее самой становятся заклинаниями.

Произнесенные вслух строки позволяют сказке ворваться в современную реальность. На сцене один за другим появляются неожиданные персонажи: феи, Бармалей и даже инопланетяне.

«Эти перипетии, которые происходят с девочкой-подростком, и провоцируют Веру на то, чтобы обрести любовь и вновь научиться доверять людям. Ну, добро, конечно, всегда побеждает зло», - рассказал режиссер спектакля Владимир Карпов.

Увидеть российский сказочный триллер под названием «Тетя вера кидается огурцами» на сцене пензенского ТЮЗа можно будет 14 и 21 апреля (12+). Начало - в 16.00.