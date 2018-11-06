В пензенском ТЮЗе «прогремела гроза»

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06 ноября 2018, 19:41Культура
В минувшие выходные труппа пензенского театра юного зрителя представила зрителю «Грозу» (12+). Режиссеры и постановщики говорят о том, что, несмотря на язык прошлого, увидели в пьесе проблемы современников.
Герои «Грозы» Островского в постановке пензенского «Театра на Маяке» - изначально люди страдающие. Под гнетом двух самодуров Кабанихи и Дикого, которых поместили на верхушку решетки, - целая галерея героев, которые на глазах у зрителей понимают, что попали в западню.
Единственное спасение - Катерина - сама спасения не находит. Молодые герои, еще могут наслаждаться красотой Волги, помнить, какими они были до того, как попали к тиранам, запутавшись, борются за свои души и погибают. Постановщики решили не отходить от каноничной интерпретации образов и текста Островского. Даже главную героиню Катерину играет актриса Екатерина Гузеева. И для нее как раз принципиально важным оказался язык разговора со зрителем.
«Играть классику - это очень ответственно, потому что нужно говорить так, как делали это раньше, так как сейчас все осовременено. Мы, конечно, пытаемся, но все же постоянно отталкиваемся от того, что писал Островский», - рассказала она.
Эта связь со зрителем, современностью, признается режиссер-постановщик Владимир Карпов, для него особенно важна. В «Грозе» она видит предельно пьесу о дне сегодняшнем, о трагедиях, которые переживают современники.
«Текст Островского оживает, он волшебный и находится вне времени, всегда актуален. Не подумаешь, что прошло уже много лет, в нем также отражены сегодняшние люди и их проблемы», - отметил художественный руководитель театра юного зрителя Пензы Владимир Карпов.
Авторы постановки делятся и другим сокровенным фактом, «Гроза» - это их любимая пьеса. Просто потому, что вопреки трагичности обстоятельств, она о любви. В следующий раз зрители могут увидеть пьесу на сцене пензенского ТЮЗа 9 ноября (12+).
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