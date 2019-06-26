В пензенском супермаркете зафиксировали продажу алкоголя подростку

Сотрудников магазинов просят внимательнее смотреть в паспорта покупателей, которые приобретают алкоголь. В городе усилили контроль за продажей спиртных напитков несовершеннолетним. Летом общественники и специалисты администрации Пензы увеличивают число профилактических рейдов.

В этот раз проверку провели представители городского совета отцов, а также молодежного совета при пензенской Гордуме.

После долгих тщетных попыток приобрести алкоголь в пивных и забегаловках, несовершеннолетнему покупателю повезло в крупном сетевом магазине. Чтобы не выглядеть подозрительно, молодой человек взял бутылку вина вместе с коробкой конфет. По его словам, на кассе его попросили предъявить паспорт, и он это сделал. Покупка была совершена.

«Продавец немножко замешкалась и продала. Потом подошла, попросила еще раз паспорт, посчитала, поняла, что мне 17, после чего забрала товар и вернула деньги», - рассказал тайный покупатель.

Возможно, продавец все-таки обсчитался и потом решил исправить ошибку. Однако было уже поздно. Вместе с 17-летним покупателем был совершеннолетний свидетель, который вызвал сотрудников полиции и специальную комиссию. Когда они прибыли в магазин, продавца уже не было на месте.

Через несколько минут к нежданным посетителям вышел администратор. Однако без продавца разбираться в ситуации не стали.

Сотрудница магазина, которая продала вино несовершеннолетнему, со слов администратора, ушла искать свои документы. Тем временем полицейские осматривали место происшествия, фиксировали на фотокамеры алкогольную продукцию и собирали свидетельские показания.

Несовершеннолетний покупатель - лицо, как говорится, подставное, - представитель молодежного совета при Пензенской городской Думе. Такие рейды вместе с полицейскими, а также сотрудниками администрации и общественниками, они совершают регулярно.

«Бывало веселее: выключали свет, закрывались. Один раз нас даже заперли вместе с сотрудниками полиции. Причем в магазине, не в баре каком-то. Пришлось вызывать второй наряд, чтобы вызволили», - рассказал председатель молодежного совета при Пензенской городской Думе Александр Антонов.

«Алкоголь - это яд, и продавать его детям - преступление. К сожалению, на территории области есть недобросовестные предприниматели, которые позволяют себе продажу спиртного несовершеннолетним. Грустно от того, что этот магазин находится недалеко от детского парка, из-за этого в нем, наоборот, должны соблюдать закон», - сказал председатель городского совета отцов Пензы, председатель общественного совета при управлении общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Михаил Шахов.

Через час продавец все-таки вышла к полицейским, но, увидев видеокамеру, поспешила скрыться.

Как оказалось, женщина, продавшая алкоголь, - вовсе не продавец, а директор магазина. За допущенное нарушение ей выписали штраф. Для физических лиц его размер составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Однако ни постановление об административном нарушении, ни протокол женщина не стала подписывать. Теперь магазину грозит более крупный штраф - до 500 тысяч рублей. Материалы дела полицейские направят в суд.