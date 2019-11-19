Семьям погибших в яме с кипятком на Севере мужчин выплатят компенсацию

19 ноября утром в Пензе на улице Аустрина в яму с кипятком провалился легковой автомобиль. Двое мужчин, которые ехали в машине, сварились заживо. Расследованием обстоятельства происшествия занимается региональное управление Следственного комитета России.

На видео с уличной камеры видно, как автомобиль «Лада-Ларгус», пытаясь объехать огромную лужу, неожиданно проваливается под землю, а на поверхность вырывается струя кипятка. У водителя и пассажира легковушки не было шансов спастись. Мужчины работали на одном из мебельных производств неподалеку, а туда заехали, чтобы перекусить.

«С одним из погибших были знакомы лет 12. Вместе работали, в одном цеху. Вместе на рыбалку ездили», - рассказал житель Пензы Александр Антипов.

Друзья и коллеги погибших узнали о трагедии проезжая мимо. К этому моменту тела погибших уже извлекли из образовавшейся ямы. Автокраном вытащили и автомобиль. При обвале асфальта машина перевернулась на крышу.

«В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В любом случае, начата процессуальная проверка, по итогам которой будет дано решение, в соответствии с законодательством», - прокомментировал руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Пензенской области Максим Смирнов.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, одной из причин обрушения части дорожного полотна под колесами авто мог стать разрыв теплотрассы. Эту версию подтвердил и представитель ресурсоснабжающей организации, однако, по его словам, на момент проверки она была в рабочем состоянии.

«Мы в 2019 году не ремонтировали этот участок. Сегодня в 8:20 руководителем района, ответственным за это место, был произведен обход. Никаких порывов и парений не обнаружено. Все было в норме», - рассказал технический директор ПАО «Т-Плюс» Василий Журавлев.

Ресурсоснабжающая организация пообещала помочь семьям погибших в организации похорон и выплатить компенсации. На месте продолжают работать представители Следственного комитета России. Они должны установить истинные причины и обстоятельства случившегося.