В пензенском роддоме в течение суток на свет появлялись одни мальчики

В пензенском роддоме за сутки на свет появилось 18 мальчиков и ни одной девочки.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что мальчики рождались с 8 часов утра 29 июля до 8 часов утра 30 июля.

«Одна из женщин в этот день родила пятого мальчика, причем, в семье уже есть четверо богатырей», - добавили в пресс-службе.

Другая роженица долгое время хотела сына, ведь у нее было две дочки. Теперь ее мечта стала реальностью.

«Хотите родить сына, определите для себя дату - 30 июля», - пошутили врачи.

Теперь пришло время девочек: их с 8 часов утра появилось на свет уже четыре, пишет ИА «Пенза-Пресс».