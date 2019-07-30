В пензенском роддоме в течение суток на свет появлялись одни мальчики

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30 июля 2019, 15:34Общество
В пензенском роддоме за сутки на свет появилось 18 мальчиков и ни одной девочки.
В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что мальчики рождались с 8 часов утра 29 июля до 8 часов утра 30 июля.
«Одна из женщин в этот день родила пятого мальчика, причем, в семье уже есть четверо богатырей», - добавили в пресс-службе.
Другая роженица долгое время хотела сына, ведь у нее было две дочки. Теперь ее мечта стала реальностью.
«Хотите родить сына, определите для себя дату - 30 июля», - пошутили врачи.
Теперь пришло время девочек: их с 8 часов утра появилось на свет уже четыре, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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