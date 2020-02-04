В Пензенском регионе могут снять запрет на проведение митингов рядом с вокзалами

В настоящее время, согласно действующим нормам законодательства в регионе, запрещается проведение подобных публичных мероприятий в зданиях железнодорожных вокзалов и аэропортов, а также ближе чем за 30 метров от этих зданий.

Проектом закона предполагается внести некоторые коррективы. А именно, - исключить фразу «на расстоянии менее 30 метров от этих зданий».

Таким образом, если депутаты одобрят изменения, согласованные собрания, митинги, шествия и демонстрации можно будет проводить рядом со зданиями вокзалов и аэропортов, пишет ИА «Пенза-Пресс».