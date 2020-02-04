В Пензенском регионе могут снять запрет на проведение митингов рядом с вокзалами

04 февраля 2020, 11:02Общество
На ближайшей сессии Законодательного Собрания Пензенской области рассмотрят предложение, которое касается проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций.
В настоящее время, согласно действующим нормам законодательства в регионе, запрещается проведение подобных публичных мероприятий в зданиях железнодорожных вокзалов и аэропортов, а также ближе чем за 30 метров от этих зданий.
Проектом закона предполагается внести некоторые коррективы. А именно, - исключить фразу «на расстоянии менее 30 метров от этих зданий».
Таким образом, если депутаты одобрят изменения, согласованные собрания, митинги, шествия и демонстрации можно будет проводить рядом со зданиями вокзалов и аэропортов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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