03 октября 2017, 15:34Общество В Пензенском районе врачей брали на работу без справки о судимости В одной из больниц Пензенского района прокуратура обнаружила нарушения действующего законодательства.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что в ГБУЗ «Пензенская районная больница» работают 14 врачей, которые непосредственно контактируют с детьми. При этом ни у одного специалиста нет справки об отсутствии судимости, которые обязаны храниться у работодателя, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По результатам проверки главному врачу ГБУЗ «Пензенская районная больница» внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Общество

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