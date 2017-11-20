20 ноября 2017, 15:32Происшествия В Пензенском районе столкнулись грузовик и иномарка, есть пострадавшие В аварии в Пензенской области пострадали несколько человек.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, ДТП произошло на 422 километре дороги «Нижний Новгород-Саратов». Участниками происшествия стали грузовик «МАН» и «Шевроле Лачетти». В аварии пострадали несколько человек. Об их состоянии пока ничего не известно.

К устранению последствий ДТП привлекали двух сотрудников МЧС и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/

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