В Пензенском районе столкнулись грузовик и иномарка, есть пострадавшие

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20 ноября 2017, 15:32Происшествия
В аварии в Пензенской области пострадали несколько человек.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, ДТП произошло на 422 километре дороги «Нижний Новгород-Саратов». Участниками происшествия стали грузовик «МАН» и «Шевроле Лачетти». В аварии пострадали несколько человек. Об их состоянии пока ничего не известно.
К устранению последствий ДТП привлекали двух сотрудников МЧС и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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