13 октября 2017, 14:03Происшествия В Пензенском районе столкнулись два авто, есть пострадавший На автодороге «Пенза-Кондоль» случилась авария с участием двух автомобилей отечественного производства.

По предварительным данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла в половине седьмого вечера 12 октября. На первом километре автодороги «Пенза-Кондоль» не смогли разъехаться «ВАЗ-211440» под управлением 20-летнего мужчины и «ВАЗ-21074», за рулем которого был 61-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель «семерки», его с травмами доставили в больницу. Водителя второй машины после осмотра медиков отпустили домой.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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