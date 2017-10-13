В Пензенском районе столкнулись два авто, есть пострадавший

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13 октября 2017, 14:03Происшествия
На автодороге «Пенза-Кондоль» случилась авария с участием двух автомобилей отечественного производства.
По предварительным данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла в половине седьмого вечера 12 октября. На первом километре автодороги «Пенза-Кондоль» не смогли разъехаться «ВАЗ-211440» под управлением 20-летнего мужчины и «ВАЗ-21074», за рулем которого был 61-летний мужчина.
В результате аварии пострадал водитель «семерки», его с травмами доставили в больницу. Водителя второй машины после осмотра медиков отпустили домой.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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