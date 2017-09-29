29 сентября 2017, 10:07Происшествия

В Пензенском районе сгорел дом

В селе Казеевка Пензенского района огонь уничтожил деревянный дом.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в селе Казеевка на улице Большой курмыш сгорел деревянный дом. Информации о пострадавших нет.

Для тушения пожара потребовалась помощь семи сотрудников МЧС и двух спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5896223/

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