В Пензенском районе сгорел дом

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29 сентября 2017, 10:07Происшествия
В селе Казеевка Пензенского района огонь уничтожил деревянный дом.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в селе Казеевка на улице Большой курмыш сгорел деревянный дом. Информации о пострадавших нет.
Для тушения пожара потребовалась помощь семи сотрудников МЧС и двух спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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