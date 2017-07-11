11 июля 2017, 12:30Происшествия В Пензенском районе погиб водитель «Лексуса» В Пензенском районе столкнулись «Лексус RX450» и фура IVECO.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась утром 10 июля на 479 км автодороги «Н.Новгород – Саратов».

В результате происшествия водитель автомобиля «Лексус RX450» от полученных травм скончался в больнице, пострадал пассажир IVECO – после оказания медпомощи его отпустили.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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