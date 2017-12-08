В Пензенском районе пассажирка авто пострадала в ДТП с трактором

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08 декабря 2017, 17:09Происшествия
В селе Загоскино Пензенского района произошла авария, в которой пострадала женщина.
По предварительным данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось на 248-м километре дороги «Тамбов-Пенза». Автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением 57-летнего водителя столкнулся с трактором «Беларус-823», за рулем которого находился 60-летний мужчина.
В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка легкового автомобиля, ее с травмами доставили в больницу.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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