08 декабря 2017, 17:09Происшествия В Пензенском районе пассажирка авто пострадала в ДТП с трактором В селе Загоскино Пензенского района произошла авария, в которой пострадала женщина.

По предварительным данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось на 248-м километре дороги «Тамбов-Пенза». Автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением 57-летнего водителя столкнулся с трактором «Беларус-823», за рулем которого находился 60-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка легкового автомобиля, ее с травмами доставили в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6198227/

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