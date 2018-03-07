В Пензенском районе осудили водителя лесовоза, насмерть сбившего ребенка

Как сообщает пресс-служба Пензенского районного суда, трагедия произошла 20 августа в селе Саловка. Лесовоз сбил девочку, которая ехала на велосипеде. От полученных травм она скончалась на месте.

Сначала свою вину в преступлении водитель признал частично. Он пояснил, что аварийную ситуацию создала девочка, пересекавшая проезжую часть в неустановленном месте. Для того чтобы не сбить ребенка, он свернул на обочину, а затем выехал на второстепенную дорогу, куда выехал и ребенок на велосипеде.

Но в процессе дальнейших допросов мужчина признал вину полностью, раскаялся и частично возместил ущерб потерпевшей стороне, добавили пресс-служба ведомства.

Мужчине назначили два года в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».