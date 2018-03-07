В Пензенском районе осудили водителя лесовоза, насмерть сбившего ребенка

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07 марта 2018, 17:08Происшествия
В Пензенском районе мужчину признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть ребенка.
Как сообщает пресс-служба Пензенского районного суда, трагедия произошла 20 августа в селе Саловка. Лесовоз сбил девочку, которая ехала на велосипеде. От полученных травм она скончалась на месте.
Сначала свою вину в преступлении водитель признал частично. Он пояснил, что аварийную ситуацию создала девочка, пересекавшая проезжую часть в неустановленном месте. Для того чтобы не сбить ребенка, он свернул на обочину, а затем выехал на второстепенную дорогу, куда выехал и ребенок на велосипеде.
Но в процессе дальнейших допросов мужчина признал вину полностью, раскаялся и частично возместил ущерб потерпевшей стороне, добавили пресс-служба ведомства.
Мужчине назначили два года в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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