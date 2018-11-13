В Пензенском районе огонь уничтожил дом

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13 ноября 2018, 13:36Происшествия
В Пензенском районе в селе Ермоловка произошел пожар.
По предварительным данным, 12 ноября в 8.45 загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар шесть человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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