В Пензенском районе огонь уничтожил дом

В Пензенском районе в селе Ермоловка произошел пожар.

По предварительным данным, 12 ноября в 8.45 загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».