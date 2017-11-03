03 ноября 2017, 15:33Происшествия В Пензенском районе на трассе иномарка столкнулась с самосвалом В Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавший.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, на 268-м километре трассы «Тамбов- Пенза» автомобиль Nissan Almera, за рулем которого был 44-летний мужчина, столкнулся с «МАЗ-551603» под управлением 53-летнего водителя.

В результате аварии 22-летний пассажир иномарки получил травмы, его доставили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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