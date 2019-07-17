В Пензенском районе мотоциклист сбил школьницу

По предварительным данным, 16 июля в 17.20 мотоцикл Lifan, которым управлял подросток, сбил девочку. В результате ДТП школьница получила травмы, ее доставили в больницу.

В пресс-службе добавили, что по факту аварии проводится проверка.

Напомним, аварии с участием подростов в Пензенской области происходят все чаще. Так, в Колышлейском районе мопед Spine, за рулем которого находился подросток, опрокинулся на проезжую часть, а в Богословке в ночь на 11 июля столкнулись две легковушки, одной из которых управлял несовершеннолетний, пишет ИА «Пенза-Пресс».