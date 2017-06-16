16 июня 2017, 17:01Общество В Пензенском районе ликвидируют свалку Еще одну несанкционированную свалку обнаружили сотрудники министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области во главе с министром Александром Москвиным в рамках проверки территорий региона.

В ходе осмотра сотрудники министерства установили, что на участке в Пензенском районе на трассе «Пенза - Тамбов» находится несанкционированная свалка отходов.

«На момент проведения мероприятия установить лиц, допустивших нарушение требований природоохранного законодательства, не представлялось возможным», - сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

Сотрудники регионального ведомства готовят информацию для администрации Пензенского района, чтобы принять меры по ликвидации свалки.

Общество

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Источник фотографии: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2017/06/16/15522037