В Пензенском районе ликвидируют свалку

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16 июня 2017, 17:01Общество
Еще одну несанкционированную свалку обнаружили сотрудники министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области во главе с министром Александром Москвиным в рамках проверки территорий региона.
В ходе осмотра сотрудники министерства установили, что на участке в Пензенском районе на трассе «Пенза - Тамбов» находится несанкционированная свалка отходов.
«На момент проведения мероприятия установить лиц, допустивших нарушение требований природоохранного законодательства, не представлялось возможным», - сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.
Сотрудники регионального ведомства готовят информацию для администрации Пензенского района, чтобы принять меры по ликвидации свалки.
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