В Пензенском районе легковушка врезалась в патрульную машину

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16 января 2019, 14:34Общество
В Пензенском районе на 426-ом километре дороги «Нижний Новгород – Саратов» утром 16 января произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, 63-летний водитель «Лада Гранта» врезался в стоящий патрульный автомобиль.
«В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка», - отмечают в управлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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