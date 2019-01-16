В Пензенском районе легковушка врезалась в патрульную машину

В Пензенском районе на 426-ом километре дороги «Нижний Новгород – Саратов» утром 16 января произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, 63-летний водитель «Лада Гранта» врезался в стоящий патрульный автомобиль.

«В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка», - отмечают в управлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».