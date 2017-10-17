17 октября 2017, 10:32Происшествия В Пензенском районе иномарка в полночь сбила пешеходов В ночь на 17 октября в селе Надеждино Пензенского района случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 16 октября в 23.58 автомобиль «Фольксваген Транспортер» сбил пешеходов. В результате один человек получил травмы.

Последствия аварии ликвидировали два сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5980361/

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