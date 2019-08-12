В Пензенском районе иномарка сбила ребенка

В Пензенском районе произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 10 августа в 10.37 автомобиль Hyundai i30, водителем которого был 41-летний мужчина, сбил ребенка.

В пресс-службе уточнили, что мальчик получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».