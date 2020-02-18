В Пензенском районе ДТП с фурой для водителя оказалось смертельным

18 февраля 2020, 16:38Происшествия
В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места серьезного ДТП на трассе Р-208.
Авария произошла 17 февраля в 15:37 на 235-м километре трассы «Тамбов-Пенза». Большегруз Mercedes-Benz Axor с полуприцепом под управлением 52-летнего мужчины столкнулся с ГАЗ-3302, за рулем которого был 35-летний водитель.
«В результате происшествия водитель ГАЗа от полученных травм скончался на месте», - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.
Пользователи опубликовали запись с места аварии. На ней видно, что машины лежат в кювете, на месте работают сотрудники спецслужб.
Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о соблюдении правил дорожного движения, дистанции, скоростного режима и бокового интервала. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, во избежании ДТП, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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