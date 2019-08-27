Пензенская область должна до конца года отчитаться по 44 проектам

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27 августа 2019, 19:59Общество
В правительстве Пензенской области состоялось заседание штаба по реализации майских указов президента. Его участники обсудили вопросы повышения заработной платы, общественно-политической жизни региона и увеличения рабочих мест.
2019-й - первый год, когда выполняются новые майские указы президента. И они значительно отличаются от тех, которые были изданы в 2012-м. По словам председателя областного правительства Николая Симонова, если раньше нужно было отчитываться по шести-восьми проектам, то теперь необходимо реализовать 44.
«Перед нашим регионом никогда не стояло таких задач. Вы не представляете, какой объем средств заложен, но, чтобы решались поставленные нацпроектами задачи, нужна организованность», - отметил он.
Кстати, 2019 год последний, когда чиновникам необходимо довести до конца предыдущие майские указы президента. За первое полугодие индикативные показатели неплохие. Так, у всех категорий работников бюджетной сферы увеличилась заработная плата.
«У врачей - на 5,2%, у среднего медперсонала - на 7,2%, у младшего - на 4,7%, у педагогических работников общего образования - на 5,9%, дополнительного - на 6,6%», - рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.
Ведется работа и по увеличению в регионе высокопроизводительных рабочих мест. В 2019 году их число составит 150 тысяч, а в 2020-м - 160 тысяч.
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