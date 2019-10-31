В пензенском правительстве обсудили подростковую преступность

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31 октября 2019, 19:44Общество
В Пензенской области отмечается рост числа преступлений, совершенных подростками. В основном - это дети из неблагополучных семей. Об этом говорили, а также искали пути решения проблемы в правительстве региона на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Только за девять месяцев 2019 года в области совершили преступления 163 подростка. Чаще всего это были кражи чужого имущества и продуктов питания. Не в лучшую сторону отличились Белинский, Колышлейский, Лунинский и Пензенский районы, а больше всего - областной центр. Причем, в некоторых случаях наблюдается рецидив.
«26 детей совершили преступление не впервые, 57 - стояли на учете в ПДН. Нет ни одной оперативной сводки, чтобы там не фигурировали несовершеннолетние, либо как лица совершившие преступление, либо как пострадавшие. 31 подросток совершил преступление в состоянии опьянения. Также на 83% выросло количество несовершеннолетних, которые совершили преступление в группе», - сообщила областной прокурор Наталья Канцерова.
По ее словам, в регионе наблюдается существенный всплеск подростковой преступности. Губернатор Иван Белозерцев назвал ситуацию сложной и призвал сотрудников правоохранительных органов, руководителей министерств и ведомств усилить профилактику правонарушений. Он подчеркнул, что важно активизировать работу с родителями. В частности, уделять внимания проблемным и неполным семьям.
«Нам надо серьезно поработать над исправлением данного положения дел. Мы должны вместе думать, как изменить ситуацию. Есть и положительные примеры. В 2019 году на половину сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических средств», - отметил глава региона.
На заседании также обсудили и тревожную статистику роста числа суицидов среди подростков. Губернатор поручил регулярно вести мониторинг таких групп, чтобы избежать несчастных случаев.
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