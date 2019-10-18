В пензенском правительстве обсудили развитие туристических направлений

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18 октября 2019, 19:38Общество
В правительстве Пензенской области с представителями профильных ведомств и общественных организаций обсудили развитие туристических направлений.
Заместитель председателя правительства Олег Ягов рассказал о том, какие туристические векторы в Пензенской области остаются популярными. Он отметил, что сейчас упор в развитии туризма делается на событийное направление.
«Хочу напомнить, что мы возродили после нескольких лет замечательный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций». Если кто был на нем в 2019 году, наверное, увидели, что он на три головы вырос за последний год», - отметил он.
Он отметил, что подобные туристические маршруты с каждым годом привлекают в регион все больше гостей. Это позволяет не только разнообразить стандартный экскурсионный набор, но и привлечь к развитию туризма в области инвесторов.
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