13 декабря 2017, 19:39Общество Мастерам граффити могут предоставить пензенские подземные переходы Подземные переходы Пензы стали безопаснее: в них, спустя долгое время, появилось освещение. Так, в пешеходном тоннеле возле завода «Электроприбор», установили десять современных светильников. До этого путь там освещала лишь одна лампочка. Ходить было опасно. Похожая ситуация - и с переходом возле остановки «Буратино».

Те, кто ежедневно ходит по подземному переходу возле завода «Электроприбор», знают, что этот путь был не очень-то прост.

Местные жители уверяют, что случаи, когда здесь люди ломали руки и подворачивали ноги, были не редки. Многих отсутствие освещения вынуждало нарушать Правила дорожного движения. Чтобы не идти по неосвещенному переходу в кромешной тьме, пешеходы перебегали через проезжую часть. Теперь в тоннеле на проспекте Победы установили десять современных светильников, которые работают круглосуточно.

«Светильники выбирали тщательно, они в металлическом алюминиевом корпусе - защищенные решеткой с противовандальной покраской. Стоят светодиоды повышенной мощности и высоким сроком эксплуатации», - пояснил представитель подрядной организации Андрей Китаев.

Дело в том, что раньше решить проблему с освещением подземных переходов на проспекте Победы было невозможно, так как эти объекты не принадлежали муниципалитету. Теперь тоннель возле завода и переход у остановки «Буратино» перешли на баланс городского департамента ЖКХ.

«На пешеходном переходе в районе магазина «Буратино» уже завершены работы по замене системы освещения. Работа осуществляется только в вечернее время. До конца 2017 года мы планируем данный подземный переход перевести на круглосуточный режим работы», - рассказал и.о. начальника департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев.

Светильники в тоннелях установили в рамках реализации программы развития уличного освещения города. Всего в 2017 году в Пензе появилось около 800 новых светоточек. На это было выделено 18 миллионов рублей на условиях софинансирования городского и областного бюджетов.

Привести подземные переходы в нормативное состояние будет обязан подрядчик. Им станет победитель по муниципальному контракту на содержание мостов, дорог и путепроводов Пензы.

«Обязательно надо сделать покраску стен, на наш взгляд, если дать возможность реализовать любителям граффити свой потенциал на этих стенах, то он должен быть тематическим и культурным. Мы готовы рассмотреть варианты, согласовать и предоставить им такую возможность, но не в беспорядочном хаотичном виде, как это выглядит сейчас», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Сколько средств необходимо на реконструкцию пензенских пешеходных тоннелей, пока не известно. Суммы должны определить эксперты до конца 2017 года.

Общество

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