03 декабря 2018, 13:36Общество

В пензенском перинатальном центре с 2019 года будут проводить ЭКО

В Пензенский областной перинатальный центр поступило новое оборудования для проведения процедуры ЭКО.

По данным пресс-службы регионального минздрава, новое оборудование включает в себя инкубаторы планшетные, лазерную установку для проведения вспомогательного хетчинга (искусственного вскрытия оболочки оплодотворенной яйцеклетки) и биопсии эмбрионов, ламинарный шкаф высокого класса защиты, стереоскопический микроскоп для лабораторных исследований. На это из областного бюджета выделили 10 млн рублей.

В 2018 году было запланировано 850 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). За десять месяцев провели 718 процедур, на учет по беременности встали 206 женщин, 185 пациенток родили, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 49
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ