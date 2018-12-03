В пензенском перинатальном центре с 2019 года будут проводить ЭКО

По данным пресс-службы регионального минздрава, новое оборудование включает в себя инкубаторы планшетные, лазерную установку для проведения вспомогательного хетчинга (искусственного вскрытия оболочки оплодотворенной яйцеклетки) и биопсии эмбрионов, ламинарный шкаф высокого класса защиты, стереоскопический микроскоп для лабораторных исследований. На это из областного бюджета выделили 10 млн рублей.

В 2018 году было запланировано 850 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). За десять месяцев провели 718 процедур, на учет по беременности встали 206 женщин, 185 пациенток родили, пишет ИА «Пенза-Пресс».