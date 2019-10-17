В пензенском перинатальном центре прошла экскурсия для будущих мам

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17 октября 2019, 17:06Общество
В Пензе 17 октября областной перинатальный центр посетили женщины, готовящиеся стать мамами. Идею таких встреч озвучили на «Беременных посиделках», которые прошли в рамках «Осенних филатовских чтений».
Эта экскурсия организована для того, чтобы женщин не пугала неизвестность. Будущие мамы осмотрели палаты, помещения для подготовки к родам.
Экскурсии будут продолжаться до середины декабря. Записаться на них может каждая беременная женщина. Достаточно позвонить по номеру 54-87-57 и оставить заявку. Специалисты перезвонят и обговорят удобное время для посещения медучреждения.
Экскурсии в перинатальный центр проходят по четвергам. Возрастные ограничения – 6+.
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