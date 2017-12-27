В пензенском перинатальном центре будут проводить ЭКО

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27 декабря 2017, 17:04Общество
В пензенском перинатальном центре откроют центр охраны репродуктивного здоровья. Об этом сообщил министр здравоохранения области Владимир Стрючков в ходе пресс-конференции 27 декабря.
Открытие центра намечено на весну 2018 года. Планируется, что в него войдут в том числе женские консультации, центры мужского здоровья, планирования семьи, городской роддом. Там должны будут проходить диспансеризацию дети с десяти лет и взрослые до 50 лет.
«Думаю, центр будет востребован. Тем самым решится проблема с рождением детей в тех семьях, где она есть. Это поможет увеличить рождаемость», - отметил Владимир Стрючков.
Также министр сообщил, что в этом году было проведено 746 процедур ЭКО, в результате родилось 162 ребенка.
«С марта-апреля будем делать ЭКО сами в перинатальном центре», - заявил он.
Ранее эту услугу в бюджетных учреждениях не оказывали, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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