20 апреля 2017, 12:12Образование В пензенском пединституте прошел праздник турецкой культуры В Пензенском педагогическом институте имени Белинского прошел праздник турецкой культуры. Его организаторами стали студенты кафедры русского языка как иностранного.

«Студентов последнего курса в этом году у нас большинство, поэтому мы хотели организовать вот такое мероприятие и предложили это кафедре. Мы хотим улучшить отношения между странами, в частности, нашей страной и Россией», - сказал студент ПГУ Мустафа Гедермжи.

С культурой своей страны гостей праздника знакомили более 100 участников. Студенты из Турции подготовили музыкальные и танцевальные номера, показали свои обряды и обычаи. На празднике также представили и национальные турецкие костюмы.

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