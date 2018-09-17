В пензенском парке имени Белинского отпраздновали День варенья

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17 сентября 2018, 19:46Культура
Жители и гости Пензы отпраздновали в парке имени Белинского День варенья. На одной из аллей организаторы устроили большую дегустацию сладостей. А тот, кто не успел запастись на зиму вареньем, мог унести одну или несколько банок с собой.
Угощения для гостей праздника приготовили не только организаторы. Одна из посетительниц парка принесла из дома несколько банок с вареньем.
«Принесла, чтобы угостить всех желающих. В ассортименте яблочное, грушевое и алычовое варенье», - сказала жительница Пензы Татьяна Щербакова.
Некоторые участники устроили варку из ягод и фруктов прямо под открытым небом. Для этого привезли огромный, вместимостью 200 литров, котел.
«В данном случае приготовили варенье из яблок и слив, соотношение один к одному, а так, все зависит от сладости плодов», - рассказал житель Пензы Арсен Шиков.
«Собрала на даче черешню, принесла домой, помыла, засыпала сахаром, поставила на ночь, утром прокипятила пять минут, затем оставила остывать и закатала в банки», - поделилось рецептом жительница Пензы Вера Артемьева.
Помимо площадки с дегустацией, в парке работала выставка урожая сельскохозяйственных культур и произведений национальной кухни. Большим вниманием пользовался котел с пловом. Для желающих получить эстетическое удовольствие работала выставка сувенирной продукции. А с главной сцены парка гостей радовали песнями, танцами и различными конкурсами.
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