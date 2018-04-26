В пензенском парке им. Белинского проверили безопасность аттракционов

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26 апреля 2018, 19:12Общество
В пензенском парке культуры и отдыха имени Белинского активно готовятся к началу сезона, который стартует 1 мая. В эти дни основная работа направлена на осмотр аттракционов. Их техническое состояние оценивает специальная комиссия. Подготовку проходят и контролеры парка.
Техническое состояние аттракционов оценивала комиссия. К каждому элементу конструкции - пристальное внимание. Важно не упустить ничего, ведь от этого зависит безопасность посетителей.
К началу сезона готовится не только техника. Аттестацию проходят и контролеры парка.
«Контролер - это человек, который отвечает за эксплуатацию аттракциона и безопасность посетителей. Он должен знать все, критичные компоненты, опасную зону и даже слушать, как он гудит, потому что кто уже давно работает, закреплены за одним и тем же аттракционом, знают, какие звуки он должен издавать по норме», - рассказала директор ЦПКиО им. Белинского Елена Савельева.
«Всех приглашаем, приходите вместе с детьми. Вас ждем множество развлечений, аттракционов и множество различных тематических локаций», - сказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.
В этом сезоне в парке будут работать порядка 30 аттракционов. В планах, за счет средств инвестора, - установить еще несколько новых. Прежде всего, предстоит обустроить детскую зону и запустить паровозик испанского производства.
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