В пензенском парке Белинского открывают арт-студию

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18 июля 2018, 13:04Культура
В парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского открывается арт-студия (0+) на открытом воздухе, в котором смогут провести время дети и их родители.
Как сообщает пресс-служба мэрии, открытие (0+) запланировано на 16 часов 19 июля.
«Здесь юные пензенцы смогут петь, танцевать, рисовать, играть и просто проводить время вместе с мамой и папой. В гости к ребятам придет удивительный персонаж, который поделится с малышами своим увлечением, научит ярким и интересным занятиям», - добавили в пресс-службе.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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