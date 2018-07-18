В пензенском парке Белинского открывают арт-студию

В парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского открывается арт-студия (0+) на открытом воздухе, в котором смогут провести время дети и их родители.

Как сообщает пресс-служба мэрии, открытие (0+) запланировано на 16 часов 19 июля.

«Здесь юные пензенцы смогут петь, танцевать, рисовать, играть и просто проводить время вместе с мамой и папой. В гости к ребятам придет удивительный персонаж, который поделится с малышами своим увлечением, научит ярким и интересным занятиям», - добавили в пресс-службе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».