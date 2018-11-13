В пензенском отделении «Единой России» подвели итоги года

В пензенском отделении всероссийской политической партии «Единая Россия» подвели итоги работы за год. В конференции регионального отделения, которая прошла в библиотеке имени Лермонтова, приняли участие более 200 представителей партии из Пензы и районов области.

Свыше 200 делегатов - члены первичных организаций, а также регионального отделения партии «Единая Россия», ее сторонники, а также депутаты, представители общественности собрались вместе для участия в конференции регионального отделения. 2018 год выдался напряженным, признались единороссы. Настоящей проверкой на прочность стали выборы президента страны. По результатам голосования, кандидатуру Владимира Путина поддержали большинство жителей области. Немаловажной частью работа стала реализация партийных проектов.

«Работа ведется системно, грамотно, спланировано и эти результаты видны на лицо. Ряд приоритетных проектов, которые сейчас находятся на стадии завершения, например, это ремонт площади Ленина, благоустройство парковой зоны, где отдыхают горожане», - рассказал секретарь регионального отделения «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Партийные проекты призваны решать реальные проблемы пензенцев. Сейчас в регионе одновременно реализуют 14 программ, направленных на повышение качества жизни населения, улучшение экономического развития городов и сел. Так, в рамках проекта «Городская среда» в Никольске благоустроили дворы и приступили к реконструкции парка.

«Нам удалось сделать большое дело - обустроить эко-родники. Сейчас их не менее пяти штук. Они находятся в отдельных от трассы местах, и необходимы не только местным жителям, но и грибникам, ягодникам, которые приезжают из других городов», - сказал секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» в Никольске Михаил Абрамов.

В 2018 году впервые проект «Городская среда» реализуют во всех муниципалитетах области. Реконструировано более 60 общественных территорий и дворов многоквартирных домов. Партия оказывает помощь в реализации молодежно-патриотических проектов, связанных с увековечиванием памяти защитников нашей Родины, а также вовлечении подрастающего поколения в поисковую деятельность.

«Вы поддержали нас, женщин-матерей села Неверкина, и сейчас у нас полных ходом идет строительство нового детского сада на 100 мест. Я уверена, что если с учетом нового дошкольного учреждения и работы для наших мужей, женщины будут рожать, и молодые семьи не уедут в город», - отметила многодетная мать Светлана Ильичева.

Благодаря партийному проекту «Безопасные дороги» был проведен ремонт почти 130 автомагистралей в Пензе, Заречном и Пензенском районе. Иван Белозерцев отметил, что во многих сферах достигнуты положительные результаты, однако представители политической партии должны продолжать активно работать с населением, разбираясь в наболевших вопросах, решению которых могут поспособствовать и рядовые члены партии. Тем более что в 2019 году планируют значительно увеличить финансирование важных социальных проектов.

«На 2019 год выделены очень серьезные средства, поэтому прошу глав муниципальных образования и «Единую Россию» подключиться к предстоящей работе. Сделать все, чтобы реализовать достойные проекты», - сказал глава региона.

В соответствии с уставом партии, на конференции провели ротацию регионального политического совета и выбрали делегатов, которые будут представлять Пензенскую область на XVIII съезде «Единой России», который с 7-8 декабря пройдет в Москве. В столицу отправятся Владлен Базылев, Александр Гуляков, Вадим Супиков, Ольга Крутова, Екатерина Комина, Олег Куроедов и Елена Савельева. Кроме того, наиболее активных членов партии на конференции отметили памятными подарками и благодарственными письмами.