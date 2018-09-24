В пензенском отделении Банка России прошел день открытых дверей

Пензенское отделение Банка России открыло двери для всех желающих. Это редкий случай, так как массивное здание с часами на улице Кирова абсолютно закрыто для посторонних - там занимаются главными денежными вопросами региона. В день открытых дверей там побывали сотни школьников.

Крепость на колесах - обычно это определение сугубо военное, но работники называют так и инкассаторские машины. Говоря о хитростях неприступной техники, инкассаторы показали приспособления, которые чаще всего можно увидеть разве что в боевиках - секретная броня, пуленепробиваемые стекла. Люди, которые ежедневно перевозят крупные суммы денег, признались, что уже не замечают завистливых взглядов в след.

«За броней спокойно, но всегда на стороже, следим за ситуацией, обстановкой», - рассказал водитель-инкассатор Александр.

Как считали деньги раньше и сейчас и, главное, как отличить настоящую купюру от поддельной школьникам рассказали на мастер-классах. Методика профессионалов - это не только подручные средства и опытный глаз, но и, например, микроскоп и инфракрасный свет. О более древних купюрах ребятам рассказали в музее пензенского Банка России.

В итоге в течение дня в акции поучаствовали несколько сотен школьников. Одно из самых закрытых зданий Пензы раскрыло практически все свои тайны в 2018 году в третий раз.