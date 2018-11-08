В пензенском онкодиспансере обсудили методы борьбы с раком кишечника

В России продолжает расти количество заболевших колоректальным раком. За десять лет только в Пензенском регионе их число увеличилось с 38% до 54% на 100 тысяч населения. Среди злокачественных опухолей подобная патология занимает второе место.

Эффективные методы борьбы с ней обсудили ведущие специалисты страны на межрегиональной научно-практической конференции. Помимо лекций, врачи смогли понаблюдать за работой одного из московских профессоров в операционной областного онкологического диспансера.

«Он провел лапароскопическую резекцию толстой кишки. Все могли увидеть эту операцию на экране поэтапно, который расположен в конференц-зале. Те виды вмешательства, которые интересны им в их повседневной практике», - рассказал главный врач областного онкологического диспансера Валерий Савельев.

Во время обсуждения врачи отметили, что важное место в лечении недуга занимает использование инновационных подходов и технологий в диагностике заболеваний кишечника. Ожидается, что улучшить показатели в этом направлении поможет расширение онкологического диспансера.

Напомним, что в 2019 году по федеральной программе на территории медицинского учреждения начнут строительство первого из трех корпусов. В пятиэтажном здании расположатся лаборатории и кабинеты диагностики.