В пензенском офисе микрофинансирования украли 2500 рублей

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18 июля 2017, 19:41Криминал
В Пензе на улице Луначарского произошло разбойное нападение на один из офисов микрофинансирования. Момент совершения преступления запечатлела камера видеонаблюдения.
На видеозаписи было видно, как мужчина заходит в офис и, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, открыто похищает деньги. Его добычей стали 2500 рублей. Полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 38-летний житель областного центра.
«Мужчина знал, где находится офис микрофинансовой организации, так как ранее брал там микрокредит. Кроме того, подозреваемый пояснил, что для совершения преступления он приобрел черную кепку, черные женские чулки, медицинские перчатки и нож», - сообщил следователь отдела №1 УМВД России по г. Пензе Динар Абдулин.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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