В пензенском музее русской армии выставили экспонаты, возвращенные из-за рубежа

13 февраля в музее русской армии, который располагается в Доме молодежи, состоялось торжественное открытие новой экспозиции, посвященной 250-летию введения в России Ордена Святого Великомученика, Победоносца Георгия и 100-летия русского исхода.

На экспозиции было представлено большое количество новых экспонатов, среди них – те, что долгое время находились в частных коллекциях, на стендах других музеев, были возвращены из-за рубежа. Например, архив 121 пехотного графа Милютина Пензенского полка, офицерский архив 318 пехотного Черноярского полка, предметы обмундирования, вооружения, снаряжения, награды, знаки отличия, снимки и документы, связанные с историей 196 Пехотного Инсарского полка и дружинами пензенского ополчения. Кроме того, участники выставки могут познакомиться с уникальной коллекцией русского и кавказского холодного оружия.

Руководитель пензенского отделения военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас рассказал о том, что многие экспонаты были доставлены на историческую родину с большим трудом.

«Все эти документы более ста лет хранились за рубежом, то есть часть документов мы приобретали на аукционах в Москве, Санкт-Петербурге. Примерно половина документов нам была передана из Франции, США, из музея Кубанского казачьего войска в штате Нью-Джерси. Эти документы долгое время хранились за рубежом, и сейчас они возвращаются на родную землю», - отметил Томас Янчаускас.

На торжественном открытии гостей выставки поприветствовал зампред правительства, председатель реготделения «Российского исторического общества» Олег Ягов. Он отметил уникальность представленных экспонатов и выразил благодарность организаторам экспозиции за проделанную работу.

«Опыт той работы, которую Томас Янчаукас реализует в Пензенской области, стал интересен уже на федеральном уровне. В понедельник утром я вылетаю в Москву и буду встречаться с руководством Российского военно-исторического общества с докладом об опыте Пензенской области по реализации частных проектов военно-патриотической тематики», - сообщил Олег Ягов.

Член военно-исторического общества при историко-филологическом факультете ПГУ Дмитрий Лапин признался, что всегда с удовольствием посещает подобные выставки.

«Здесь достаточно большой масштаб, я вижу, сколько людей пришло и сколько экспонатов представлено. Все это говорит о том, насколько эта экспозиция важна, насколько она уникальна», - сказал он.

Представленные в музее Русской армии экспонаты не покинут Пензу, любой желающий может прийти и осмотреть экспозицию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Большой фоторепортаж с выставки можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Текст подготовил Дмитрий Захаров