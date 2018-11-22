В пензенском Музее одной картины презентовали работу Репина

Картину «Девочки-сестры» кисти Ивана Макарова сменил «Портрет священника Петрова», который написал Илья Репин. В Музее одной картины презентовали (6+) одну из знаковых работ коллекции пензенской картинной галереи и документально-художественный фильм об известном живописце под названием «Непостижимый Репин» (6+).

Картина великого художника получилась необычной и экспрессивной. Именно таким Петров и представлялся своим современникам.

«Репин смог передать энергию, которая ему присуща. Портрет обладает какой-то тайной: когда мы на него смотри, создается впечатление, что он следит за тобой, в какую сторону ты бы не отошел», - отметила заведующая Музеем одной картины Екатерина Фокина.

Яркое полотно из репинской портретной галереи в Пензу попала еще при жизни живописца в 1924-м. Репина называют роковым художником, а его работы - мистическими, в которых якобы таится зловещая сила. При этом создатели документально-художественного фильма сделали акцент не на мифах, а на жизни мастера. Режиссер и сценарист Лариса Трушина рассказала, что работать над проектом было непросто. Для съемочной группы Репин так и остался непостижимым.

«Нужно было договориться с музеями Москвы, Санкт-Петербурга, «Пенатами», на это ушло два месяца. Репин показал нам свой характер, он был неподдающимся с самого начала работы над проектом, ставил преграды, но мы их преодолевали», - рассказала она.

Портретом священника Петрова в сопровождении документально-художественного фильма «Непостижимый Репин» можно будет насладиться в течение года. Заменят полотно в музее одной картины лишь в ноябре 2019 года.