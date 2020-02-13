В пензенском музее им. Ульянова открылась выставка «И помнит мир спасенный»

13 февраля 2020, 19:54Культура
В пензенском музее Ульяновых открылась экспозиция «И помнит мир спасенный» (0+). Работы посвящены победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Авторы выставки - студенты многопрофильного техникума «Мокшанский интернат».
«Дети, которые приходят к нам, особенные. Это выражается в их желании научиться тому, чего они никогда не делали. Видя, как они работают, я порой всегда говорю здоровым людям, смотрите, с каким усердием, желанием и упорством эти ребята работают», - сказала преподаватель многопрофильного техникума «Мокшанский интернат» Любовь Трофимова.
Выставка готовилась в течение нескольких месяцев. Авторы использовали масло, гуашь, лак и акварель. Почти все работы посвящены кульминации Великой Отечественной войны - победному маю 1945 года.
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