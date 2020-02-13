В пензенском музее им. Ульянова открылась выставка «И помнит мир спасенный»

«Дети, которые приходят к нам, особенные. Это выражается в их желании научиться тому, чего они никогда не делали. Видя, как они работают, я порой всегда говорю здоровым людям, смотрите, с каким усердием, желанием и упорством эти ребята работают», - сказала преподаватель многопрофильного техникума «Мокшанский интернат» Любовь Трофимова.



Выставка готовилась в течение нескольких месяцев. Авторы использовали масло, гуашь, лак и акварель. Почти все работы посвящены кульминации Великой Отечественной войны - победному маю 1945 года.