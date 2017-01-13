13 января 2017, 19:09Общество В пензенском МРЭО ГИБДД появились новшества Электронный полис ОСАГО, запрет на ввоз в Россию иномарок, не оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС», перевозка детей автобусами старше десяти лет. Такие изменения в правила дорожного движения вступили в силу с начала 2017 года. Новшества произошли и в работе пензенского МРЭО ГИБДД, теперь отдел располагается в Арбекове, напротив областной библиотеки имени Лермонтова.

Чтобы поставить автомобиль на учет, сдать экзамен на получение водительского удостоверения или обменять старые права на новые, больше не нужно следить за перемещениями МРЭО ГИБДД. Из-за пожара в прежнем здании в Терновке в апреле 2016 года отдел колесил по разным адресам и теперь обрел постоянное место жительства. Он находится на первом этаже дома №93 по проспекту Строителей - напротив областной библиотеки имени Лермонтова. Отдел предоставляет все те же услуги, что и прежде, кроме одной.

«Осмотр транспортных средств производится по адресу: г. Пенза, ул. Аустрина, 3г. Обращаем ваше внимание, что в понедельник и четверг МРЭО ГИБДД осуществляет прием только тех граждан, которые подали заявку через единый портал государственных услуг», - сказал заместитель начальника МРЭО ГИБДД по г. Пензе Сергей Суралов.



Кроме того, с 1 января 2017 года пользователи Единого портала госуслуг могут получить скидку в размере 30% при оплате госпошлины за регистрацию транспортных средств или замену водительского удостоверения.



«К примеру, если госпошлина при получении либо замене удостоверения составляет 2000 рублей, то при получении данной скидки она будет составлять 1400 рублей», - отметил инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Отдел МРЭО ГИБДД осуществляет прием граждан по адресу: пр-кт Строителей, 93, по понедельникам - с 9.00 до 14.00, со вторника по пятницу - с 9.00 до 18.00 и в субботу - с 8.00 до 17.00.

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