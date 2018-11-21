В пензенском минздраве раскрыли врачебную тайну

Установлено, что в министерство обратились три человека с жалобами на ненадлежащее обеспечение их родственников препаратами. Начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники в ответе на это сообщил сведения, которые составляют врачебную тайну. А именно – информация о названии, дозировке и количестве препаратов, назначенных их родственникам.

В результате в отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 4000 рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Постановление в законную силу пока не вступило, пишет ИА «Пенза-Пресс».