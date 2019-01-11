В пензенском минобре подвели итоги зимних каникул

За время новогодних праздников в полицейские сводки Пензенской области попали несколько школьников и студентов. Одни оказались жертвами злоумышленников, а в ряде случаев и участниками преступлений. Итоги зимних каникул подвели в ходе заседания совета по профилактике при министерстве образования региона.

По информации правоохранителей, несовершеннолетние пострадали от действий воров, мошенников и стали жертвами преступлений сексуального характера. Также был зафиксирован случай гибели подростка на железнодорожных путях. В поле зрение полицейских попали подростки как стоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, так и впервые совершившие правонарушение.



«Постановка на учет не значит, что ребенку присваивается какой-то статус, нет, это говорит о том, что активизируется индивидуальная работа и профилактика любых действий, которые могут быть направлены на совершение правонарушений. Ребенок оступился, взрослый должен ему помочь», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.